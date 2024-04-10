Представлены беспроводные наушники со сменной батареей

Известная по производству легко ремонтируемых устройств компания Fairphone анонсировала TWS-наушники Fairbuds. Эта модель отличается модульной конструкцией, позволяющей без труда заменять аккумуляторы, сообщает портал NotebookCheck, передает Day.Az.

Наушники оборудованы 11-миллиметровыми драйверами с титановым покрытием и поддержкой Bluetooth 5.3. Каждый из наушников включает в себя три микрофона, что обеспечивает эффективное активное шумоподавление. Fairbuds предлагают поддержку мультипоинт, позволяющую подключать наушники сразу к нескольким устройствам, а также имеют эквалайзер и функцию автоматической паузы при снятии аксессуара.

Продолжительность работы устройства без подзарядки составляет до 6 часов, которая увеличивается до 26 часов благодаря зарядному кейсу. Причем кейс и наушники оснащены сменными батареями, что делает их использование еще более удобным и долговечным. Также заявлено наличие защиты от пыли и влаги по стандарту IP54.

Fairbuds доступны на европейском рынке по цене €149 (около 15 тыс. руб.) и продаются с трехлетней гарантией от производителя.

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