Apple ограничила функциональность своих очков дополненной реальности

Разработчики приложений пожаловались, что Apple сильно ограничила функциональность своих очков дополненной реальности Vision Pro. Об этом стало известно журналистам издания The Information, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно отчету медиа, разработчики ПО недовольны, что компания запрещает их приложениям использовать камеры в Vision Pro. Так, разработчик фитнес-игры HitMotion Энтони Витилло заявил, что хочет, чтобы его приложение взаимодействовало с реальными предметами - например, боксерскими грушами. Однако функция использования камер заблокирована.

Другой разработчик Калани Хелекунихи, который запустил программу для людей с ограниченными возможностями, также раскритиковал правила Apple. Хелекунихи хотел бы, чтобы его сервис описывал предметы, до которых люди дотрагиваются. Однако эта функция невозможна без доступа к камерам.

Опрошенные The Information эксперты объяснили ограничение функциональности Vision Pro проблемами конфиденциальности. По их словам, в компании не хотят повторения случаев очков Google Glass, когда другие люди опасались носителей устройства из-за наличия камер.

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