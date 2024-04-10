Microsoft запретила изменять Windows 11

Компания Microsoft запретила использовать вместе с Windows 11 некоторые программы для настройки интерфейса и функций ОС. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты объяснили, что многих пользователей не устраивает интерфейс Windows 11 и они меняют его с помощью сторонних программ - как правило, возвращающих внешний облик Windows 10. Специалисты заметили, что в обновлении Windows 11 24H2 несколько таких программ перестали работать.

В первую очередь неполадки коснулись StartAllBack - программы, которая позволяет гибко менять панель задач и меню "Пуск". Также в обновлении начались проблемы с популярной утилитой ExplorerPatcher от Valinet, которая также перестала запускаться. При попытке запуска возникает ошибка "Это приложение невозможно открыть, поскольку оно вызывает проблемы с безопасностью или производительностью в Windows".

Специалисты рассказали, что запрет можно обойти, если изменить название исполняемого файла приложения. При этом они не смогли однозначно подтвердить, что запрет связан с тем, что Microsoft категорически против подобного ПО.

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