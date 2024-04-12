Представлен смартфон с самым ярким экраном в мире

Компания Realme представила бюджетный смартфон GT Neo6 SE, который получил экран с максимальной на данный момент пиковой яркостью и чип Qualcomm. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон оснащен 6,78-дюйомовым LTPO OLED-экраном от BOE с разрешением 1,5K (2780х1264 пикселей) и рекордной локальной (в определенной зоне) пиковой яркостью 6000 нит, однако яркость в обычных режимах составляет 1000 и 1600 нит. Также заявлено наличие защиты от ШИМ с частотой 2160 Гц и закаленного стекла Gorilla Glass Victus 2, что выделяет новинку на фоне конкурентов в среднем сегменте.

За производительность GT Neo6 SE отвечает чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, оперативная память на 8, 12 или 16 ГБ, а также внутреннее хранилище на 256 или 512 ГБ.

В основной камере используются датчик Sony IMX882 с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией, дополненный ультраширокоугольным модулем с сенсором IMX355 на 8 Мп. Спереди установлена селфи-камера с разрешением 32 Мп.

Аккумулятора емкостью 5500 мАч поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Среди прочих особенностей Realme GT Neo6 SE выделяют поддержку ряда ИИ-функций в системе Realme UI 5.0 на базе Android 14 и управления жестами через фронтальную камеру, наличие ИК-порта, мощного вибромотора, NFC, подэкранного сканера отпечатков пальцев, защиты IP65.

Новинку оценили в Китае по цене от 1699 юаней за версию 8/256 ГБ. Старшая модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища обойдется уже в 2399 юаней.

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