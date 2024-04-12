Нейросети в «Google Фото» станут бесплатными для всех пользователей

Google объявила, что нейросетевой редактор в приложении "Google Фото" станут общедоступными. Ранее эти функции были доступны эксклюзивно на смартфонах Pixel и для пользователей с подпиской Google One, сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az.

Встроенные в фоторедактор инструменты на основе ИИ включают в себя Magic Editor, который позволяет заполнять, перемещать объекты на фото, заполнять пустые области, править передний и задний планы. Вместе с Magic Editor станут бесплатными и другие инструменты, среди которых Magic Eraser для удаления лишних объектов с фотографий, Photo Unblur для повышения четкости размытых изображений и Portrait Light для изменения источника освещения на портретах.

Тем не менее, некоторые функции останутся эксклюзивом для смартфонов Pixel, в том числе Best Take, которая собирает детали с нескольких похожих снимков в один лучший.

Распространение ИИ-инструментов в приложении "Google Фото" начнется 15 мая, после чего пользователи смартфонов, в том числе iPhone, начнут получать доступ к новым функциям. Для использования нововведений потребуется смартфон на базе Android 8.0 или iOS 15 и новее, либо Chromebook с 3 ГБ оперативной памяти и ChromeOS 118 и выше.

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