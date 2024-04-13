Lenovo показала новый компьютер YOGA с игровой видеокартой

Компания Lenovo представила дорогой и мощный моноблок с поворотным экраном в двух версиях, одна из которых оснащается видеокартой Nvidia GeFroce RTX 4050. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az.

Lenovo YOGA 7 2024 оснащается 27-дюймовым экраном с разрешением 2560×1440 пикселей со 100% охватом пространства sRGB и DCI-P3 на 95%. Также монитор компьютера можно использовать в качестве внешнего дисплея для ноутбука, игровой консоли, смартфона, планшета и других устройств.

Моноблок позволяет регулировать высоту экрана на 73 мм, а также угол наклона в диапазоне от -5 до 10 градусов. Кроме того, в компьютере имеется поворотный механизм, позволяющий сменить ориентацию дисплея, повернув его на 90.

За производительность YOGA 7 отвечает процессор AMD Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ в базовой версии. Более производительная модель предлагает твердотельный накопитель на 2 ТБ и видеокарту Nvidia GeFroce RTX 4050. В компьютере также имеется три режима производительности: тихий, сбалансированный и динамичный. В последнем кулеры работают не громче 33 дБ.

В компьютере предусмотрено наличие разъемов USB-A 3.2 Gen 2, USB-А 2.0, USB-C 3.2 Gen 2, RJ45, Display Port 1,4 и разъема для наушников. Кроме того, моноблок можно использовать для зарядки других ваших устройств, например ноутбука, с мощностью до 95 Вт.

Lenovo YOGA 7 2024 оценили в 8 тыс. и 12 тыс. юаней (около 103 и 155 тыс. руб.) за базовую версию и модель с видеокартой соответственно.

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