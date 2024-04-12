Пользователей Apple предупредили о готовящейся на них атаке
Корпорация Apple зафиксировала крупную атаку на владельцев фирменной техники, связанную со шпионским ПО. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Компания начала рассылать пользователям сообщения с предупреждением о том, что они могут стать жертвой атаки хакеров. "Вероятно, эта атака направлена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь", - говорится в уведомлении. По словам экспертов, неизвестные пытаются удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с Apple ID.
Журналисты отметили, что похожие уведомления о готовящейся атаке получили владельцы смартфонов Apple из 92 стран. Специалисты подчеркнули, что Apple с 2021 года сообщает пользователям по всему миру о подобных атаках. Об этой практике говорится на сервисной странице поддержки.
Авторы TechCrunch отметили, что предупреждение Apple возникло на фоне того, что многие страны в 2024 году проведут выборы на различных уровнях. Вероятно, атаки могут быть связаны с желанием некоторых заинтересованных сторон повлиять на результаты голосования.
"Мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, что заставило нас отправить это уведомление, поскольку это может помочь злоумышленникам адаптировать свое поведение", - подчеркнули в Apple.
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