Google запустила платный браузер Chrome

Корпорация Google начала предлагать клиентам платный бразуер Chrome. Об этом сообщается на странице продукта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания представила браузер Chrome Enterprise Premium. Эта программа для открытия веб-сайтов, по словам представителей Google, имеет повышенную защиту. Приложение может автоматически загружать патчи безопасности и различные исправления. Также пользователи могут блокировать подозрительные настройки сайтов.

Google предложила два варианта - бесплатную версию Chrome Enterprise Core и Chrome Enterprise Premium за шесть долларов в месяц (около 560 рублей). Платная версия имеет встроенный анализатор зараженных сайтов, защиту от кражи данных, функцию фильтрации URL-адресов.

"Мы уверены в опыте Google в области безопасности, включая передовые исследования Project Zero и быстрые патчи", - отреагировали на выпуск платной версии Chrome специалисты компании Snap, которые протестировали браузер одними из первых.

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