Xiaomi выпустит смартфон, посвященный Дэдпулу

Компания Xiaomi готовится к выходу среднебюджетного смартфона Poco F6, который получит спецверсию в коллаборации с Marvel.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GizmoChina.

Ожидается, что Poco F6 будет представлен в качестве глобальной версии Redmi Turbo 3, дебютировавшего в начале апреля. Это также подтверждают обнаруженные энтузиастами данные о прошивке для этого смартфона для индийского рынка. Среди прочего было выявлено упоминание версии Poco F6 Deadpool Edition, судя по всему, лимитированного издания, посвященного супергерою Дэдпулу.

Чем эта версия будет отличаться от базового Poco F6, пока не ясно. Возможно, в Xiaomi оснастят новинку необычной комплектацией и дизайном, как это было с Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition. Также утечка может указывать на то, что лимитированное издание будет доступно лишь на территории Индии.

Смартфон Poco F6 получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, двойную камеру на 50 и 8 Мп, а также чип Snapdragon 8s Gen 3. Презентация новинки, по слухам, ожидается ближе к концу весны. Более точные сроки пока не раскрываются.

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