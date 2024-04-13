Microsoft добавила рекламу в меню «Пуск»

Microsoft запустила тестовую рекламу в "Пуске" Windows 11.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал PCWorld со ссылкой на пользователя Phantom Ocean.

В опубликованном примере в "Пуске" в разделе "Рекомендуем" рекламируется браузер Opera с пометкой "Promoted" (рус. - продвигаемое). Обычно в этом разделе отображаются приложения и файлы с памяти компьютера, которые, по мнению Windows, могут заинтересовать пользователя. Теперь, по всей видимости, Microsoft решила дополнить это пространство рекламой приложений.

Кроме того, Microsoft внесла небольшие изменения в формулировку одного из переключателей в настройках. В актуальной стабильной сборке Windows 11 в настройках персонализации меню "Пуск" есть переключатель для отображения рекомендаций, включая "советы, ярлыки, новые приложения и многое другое". В версии, продемонстрированной Phantom Ocean, вместо "новых приложений" указан пункт "продвигаемые приложения". Если пользователь отключит эту опцию, рекламные рекомендации исчезнут.

В середине апреля Microsoft начала рекламировать Windows 11 даже на неподдерживаемых ПК, что некоторые пользователи восприняли как издевательство.

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