Новые смартфоны Google получат одну из ключевых функций iPhone

Готовящиеся к выходу смартфоны Google серии Pixel 9 получат новый модем от Samsung и поддержку спутниковой связи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Android Authority.

Согласно источнику, смартфоны Pixel 9 будут оснащены новым модемом Exynos Modem 5400, который заменит Modem 5300, используемый в Pixel 7 и 8. Одной из ключевых особенностей нового модема станет поддержка спутниковой связи. На сегодняшний день на рынке не так много смартфонов с этой функцией - поддержку спутниковой связи на данный момент поддерживают лишь актуальные iPhone и некоторые китайские флагманы.

Изначально новая функция будет доступна только пользователям американского оператора T-Mobile, но позже она расширится и на другие регионы. В каких именно регионах она будет доступна в будущем, пока не сообщается.

Кроме того, функция спутниковой связи уже была замечена в бета-версии Android 15. Однако для ее работы потребуется наличие соответствующего модема.

Презентация смартфонов серии Pixel 9, в которую войдут сразу три модели, ожидается в октябре текущего. Не исключено, что Google проведет предварительный анонс устройств в рамках конференции Google I/O 2024 в мае.

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