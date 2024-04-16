iPhone 16 окажется самой цветной серией смартфонов Apple

iPhone 16 Plus от Apple может быть представлен в семи цветах. Пять из них будут повторять варианты оформления стандартной линейки iPhone 15, а два остальных окажутся новыми. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдеров из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из сообщения MacRumors следует, что iPhone 16 Plus получит синий, розовый, желтый, зеленый, черный, белый и фиолетовый цвета. Для сравнения: iPhone 15 Plus доступен во всех перечисленных цветах, кроме двух последних.

Источник информации не предоставил никакого контекста, кроме названия модели, поэтому неясно, являются ли предполагаемые варианты полностью или частично эксклюзивными для iPhone 16 Plus или они будут доступны также для iPhone 16. Учитывая, что обе модели, как ожидается, будут идентичны, за исключением размера экрана, скорее всего, все цвета iPhone 16 Plus окажутся доступны и для покупателей базового iPhone 16.

Что касается моделей iPhone 16 Pro, ходят слухи, что они могут появиться в новых титановых оттенках под названием "космический черный" и "розовый". Цвет Blue Titanium, в котором в настоящее время доступны модели iPhone 15 Pro, предположительно, будет исключен из линейки iPhone 16 Pro в пользу нового розового оттенка. Между тем, "черный космос", который, как говорят, похож на одноименный цвет iPhone 14 Pro, заменит Black Titanium.

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