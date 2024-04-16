ИИ появится на смартфонах Apple

В компании Apple решили, каким образом на смартфонах будут работать связанные с искусственным интеллектом (ИИ) функции. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в корпорации решили, что основные функции ИИ будут запускаться на смартфонах бренда локально. То есть для их работы не нужно будет доступа к интернету и облачным серверам.

Гурман рассказал, что благодаря этому подходу работа с ИИ будет более конфиденциальной, так как все данные останутся в памяти устройства. Также на iPhone могут появиться и более расширенные ИИ-возможности, уже связанные с подключением к внешнему серверу для обработки данных.

По информации инсайдера, новые функции будут обрабатываться с помощью Google Gemini или другого инструмента. Также поддержка ИИ должна появиться на других устройствах бренда.

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