Android позволит превратить смартфон в компьютер

Журналисты издания Android Authority обнаружили в ОС Android продвинутый режим подключения смартфона к монитору в качестве ПК. Об этом сообщается на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В специальном режиме смартфон на Android можно подключить к монитору и клавиатуре и использовать девайс в качестве компьютера. На экране возникнет адаптированный под диагональ экрана интерфейс. Приложения будет открываться в отдельных окнах, которые можно передвигать по экрану и масштабировать по размеру.

По словам специалистов, режим фактически позволит превратить мобильное устройство в компьютер, который можно использовать для работы с офисными приложениями или развлечений. Для большего удобства на экране можно расположить два окна одновременно. Интерфейс имеет собственную панель задач, расположенную в верхней части экрана.

Журналисты отметили, что многие производители смартфонов добавляют похожие режимы работы в свои устройства - например, DeX от Samsung. Вероятнее всего, новый режим появится в Android 15.

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