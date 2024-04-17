Хорошая новость для желающих купить iPhone 16 Pro

Готовящийся к выходу этой осенью iPhone 16 Pro получит вдвое увеличенный объем памяти в минимальной версии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Macobserver.

Актуальная линейка iPhone 15 предлагает в базовых модификациях всего 128 ГБ встроенной памяти. Исключением является лишь iPhone 15 Pro Max, который имеет накопитель на 256 ГБ. Согласно источнику, iPhone 16 Pro тоже получит встроенную память на 256 ГБ.

При этом базовые iPhone 16 и 16 Plus, по всей видимости, сохранят объем в 128 ГБ, чего будет недостаточно для флагманов в конце 2024 года.

В прошлом году Apple увеличила минимальный объем памяти в iPhone 15 Pro Max до 256 ГБ, что отразилось на стоимости устройства - смартфон подорожал на $100. Скажется ли такое изменение в iPhone 16 Pro на его стоимости, или Apple сохранит ценник в $999, не сообщается.

По слухам, iPhone 16 Pro получит увеличенный до 6,3 дюйма экран, а 16 Pro Max - до 6,9. В актуальной линейке используются дисплеи диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Презентация iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.

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