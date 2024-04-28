Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

Немецкий стартап Cozero, занимающийся разработкой программного обеспечения (ПО) для отслеживания выбросов углекислого газа, привлек 6,7 миллиона долларов на создание IT-решения для эффективного управления компанией и ее продвижения. Об этом сообщает ESGtoday, передает Day.Az.

Основанная в Берлине в 2020 году компания создала ПО для управления выбросами углекислого газа для предприятий. С помощью него можно измерять и сокращать вредные выбросы и следить за соответствием директивам по отчетности о корпоративном устойчивом развитии. "Организации должны иметь возможность эффективно измерять вредные выбросы и снижать углеродный след, борясь с глобальным потеплением", - заявила генеральный директор и соучредитель Cozero Хелен Такке.

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