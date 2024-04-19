Представлена первая в мире банковская карта со встроенным экраном

Банковские карты под названием Radiance оснащены OLED-экраном, который на секунду активируется при контакте с терминалом. Такое решение не только обеспечивает дополнительную безопасность для пользователей, но и предлагает своеобразную рекламу банку, выпускающему эти карты. Последнее утверждение объясняется тем, что на месте экрана может быть логотип банка, который подсвечивается при оплате и привлекает внимание окружающих необычным дизайном.

Энергопитание для OLED-дисплеев поступает от встроенного NFC-модуля. Чем ближе карта будет поднесена к платежному терминалу, тем ярче будет гореть встроенный экран. Это позволяет пользователю понять, находится ли карта на достаточном расстоянии от терминала для проведения оплаты.

Необычные карты Radiance поддерживают платежные системы VISA и MasterCard, однако информация о том, какие банки первыми внедрят эти светящиеся карты, пока не раскрывается.

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