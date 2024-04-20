Microsoft признала ошибку Copilot

Корпорация Microsoft признала, что ошибочно добавила Copilot в семейство ОС Windows Server. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом в компании отреагировали на жалобы пользователей Windows Server - линейки ОС, адаптированных для работы на серверах. Пользователи заметили, что с обновлением на их компьютерах появилось приложение помощника искусственного интеллекта (ИИ) Copilot, однако оно было нерабочее.

Представители Microsoft объяснили, что тестировали Copilot в Windows Server, но в итоге отказались от идеи добавить программу в профессиональные ОС. Также в фирме подчеркнули, что утилита не собирает и не передает никакие данные корпорации.

"В рамках предстоящего решения этой проблемы Copilot будет удалена с устройств, на которых эта программа не предназначен для включения или установки", - заверили потребителей в компании. Авторы BleepingComputer отметили, что Microsoft тестировала включение ИИ- ассистента в операционных системах для серверов, но столкнулась с негативной реакцией потребителей и удалила сервис.

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