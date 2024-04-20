Производство процессоров Apple в США подорожает

Американская корпорация Apple будет вынуждена заплатить за процессоры, произведенные в США, большую цену. Об этом сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Тима Кука закупает свои процессоры серии A и M у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая открывает завод в Аризоне (США). Из-за экономических особенностей региона Apple придется платить за американскую партию оборудования больше, чем за чипы, произведенные на Тайване.

Это связано с тем, что окончательная сборка процессоров или их "упаковка" возможна только на сложном оборудовании, которое есть на родине TSMC. Apple придется подключать для этого других американских подрядчиков. Также из-за профсоюзов США TSMC придется платить американским рабочим больше, чем тайваньским.

Исходя из этого, компания попросила у правительства США субсидии на открытие заводов в стране. Власти Соединенных Штатов выделили корпорации 6,6 миллиарда долларов в виде грантов на три завода и еще 5 миллиардов долларов кредитных средств. Однако оказалось, что субсидии не покроют расходы.

Руководство TSMC уже подтвердило, что заставит своих американских партнеров платить больше. "Если клиент запрашивает присутствие в определенном географическом регионе, он должен разделить дополнительные затраты", - недавно заявил руководитель компании Си Си Вей.

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