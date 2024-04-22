Android-смартфоны будут показывать износ

Google намерена добавить в операционную систему Android 15 функцию, которая позволит пользователям отслеживать срок службы чипов внутренней памяти их устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Android Authority.

Данные о накопителе будут отображаться в новом приложении Device Diagnostics (диагностика устройства). Благодаря новому API срока службы хранилища, который уже замечен в бета-версии Android 15, пользователи смогут видеть оставшийся срок службы в процентном соотношении. Этот API предоставляет информацию, собранную операционной системой, и предназначен для улучшения обслуживания устройства, в частности, для оптимизации процесса обрезки неиспользуемых блоков в файловой системе, что важно для продления срока службы флэш-памяти.

Отмечается, что отображение точного срока службы будет зависеть от конкретного устройства, его производителя и поставщика чипа памяти. Так, некоторые смартфоны, в том числе фирменные Google Pixel, будут отображать оставшийся срок службы памяти вплоть до 1%, тогда как другие смартфоны будут ограничены десятками процентов.

Полноценный релиз Android 15 запланирован осенью 2024 года. Первыми обновление получат смартфоны Pixel 6 и более новые модели.

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