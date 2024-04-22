Стало известно, когда могут представить новый трейлер GTA 6

Разработчики предстоящей Grand Theft Auto VI могут представить новый трейлер игры до 16 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал CQ.

Издатель популярной криминальной франшизы Take-Two Interactive запланировал на 16 мая конференцию для инвесторов. Обычно перед такими событиями проводят анонсы, чтобы порадовать фанатов, повысить интерес и привлечь больше денег от инвесторов. Например, в ноябре 2023 года за несколько часов до конференции разработчики объявили о скором выходе трейлера GTA 6.

Эксперты полагают, что в честь конференции может быть представлен второй трейлер GTA 6 или будет раскрыта дата выхода, также не исключают, что авторы проекта могут поделиться скриншотами и другими материалами игры или раскроют дату выпуска.

Однако эта информация пока не подтверждена авторитетными источниками и самой компанией. Кроме того, ранее сообщалось, что в ближайшее время может быть представлена четвертая часть Mafia, издателем которой выступает 2K, дочерняя компания Take-Two Interactive. Не исключено, что вместо новостей по GTA перед конференцией пройдет презентация Mafia 4.

Grand Theft Auto VI выходит в 2025 году для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Подробности о ПК-версии игры пока не раскрываются.

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