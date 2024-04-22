TikTok может уволить своего юрисконсульта в США

Руководство соцсети TikTok не исключило увольнение своего главного юрисконсульта в США Эриха Андерсена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Андерсен неоднократно предпринимал усилия, чтобы убедить американские власти в том, что TikTok делает все необходимое. Он пытался заверить, что у Пекина не было доступа к личной информации пользователей из США, а также возможности влиять на публикации. Но все его усилия закончились неудачей.

При этом пресс-секретарь TikTok назвал сообщения об увольнении Андерсена "стопроцентной неправдой".

До этого официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун пообещал принять необходимые ответные меры в связи с намерением США запретить соцсеть.

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