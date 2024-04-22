Google расширяет возможности помощника Gemini

Google расширяет возможности своего чат-бота Gemini, предоставляя ему новую функцию, связанную с музыкой.

Пока эта опция находится на этапе разработки, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Сейчас Google Gemini известен своей высокой эффективностью во многих аспектах, но он имел некоторые ограничения, в частности в работе с музыкальными сервисами. Однако новая функция "Музыка" обещает изменить эту ситуацию. По данным, полученным от PiunikaWeb, пользователи смогут выбирать сервисы, которые они хотят использовать для прослушивания музыки через Gemini.

Хотя деталей о том, как именно эта функция будет работать, пока нет, она может открыть возможности для голосового управления музыкой через Gemini. Пока неизвестно, расширит ли Google эту функцию на другие медиатипы, такие как аудиокниги или подкасты, а также когда она будет доступна для пользователей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!