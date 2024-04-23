Huawei выпустит бюджетный клон Apple Watch

Компания Huawei готовит к выходу бюджетные смарт-часы Watch Fit 3, которые получат почти идентичный с Apple Watch дизайн. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написал журналист Роланд Квандт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он поделился изображением предстоящих часов Huawei в четырех разных цветах корпуса и сравнил их с Apple Watch. Общие черты между этими двумя гаджетами заключаются в квадратной форме экрана и колесике в стиле Digital Crown, которое в часах Huawei расположено ближе к верхнему углу, а не по центру, как в американском гаджете.

Однако, кроме дизайна, у устройств Apple и Huawei больше не будет ничего общего, так как американский аксессуар представляет собой полноценные "умные" часы с поддержкой сторонних приложений. Huawei Watch Fit в свою очередь - это линейка бюджетных фитнес-трекеров, которые в основном используются для отслеживания физических показателей и отображения времени.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!