Apple защитит сообщения в iMessage от квантового взлома

Американская технологическая корпорация Apple обновила свой сервис сообщений iMessage для защиты от будущих технологий взлома шифрования с помощью квантовых компьютеров. Об этом сообщается в официальном блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя полнофункциональных квантовых вычислительных систем пока не существует, предполагается, что они смогут возникнуть в ближайшие годы. Квантовые технологии позволят подбирать ключи к самым сильным из существующих шифров, на взлом которых с помощью обычных суперкомпьютеров потребовались бы сотни тысяч или даже миллионы лет.

Apple уточнили, что перешли новый протокол защиты, известный как PQ3. Он использует дублирующую серию технических мер безопасности, а также противодействует перехвату и сохранению конфиденциальных данных. Этот сценарий атаки известен как "собери сейчас, расшифруй потом" и рассчитан на появление методов, которые смогут преодолеть криптографическую защиту.

"Мы не просто заменили существующий алгоритм новым, мы перестроили криптографический протокол iMessage с нуля. Он полностью заменит существующий протокол во всех поддерживаемых диалогах в текущем году", - говорится в сообщении в блоге Apple, опубликованном в среду.

Производитель iPhone также заявил, что его алгоритмы шифрования остаются самыми современными и что пока нет доказательств успешных атак на них.

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