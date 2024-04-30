Создана цельнометаллическая клавиатура для компьютера Icebreaker

Основанная дизайнером Денисом Агарковым компания Serene Industries представила клавиатуру Icebreaker, главной особенностью которой является то, что ее корпус и клавиши сделаны из алюминия. Об этом сообщает издание Trend Hunter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайн устройства вдохновлен небоскребом Flatiron в Нью-Йорке. При его изготовлении используется сплав алюминия 6061.

Icebreaker оснащена программируемым колесом прокрутки, которое может быть использовано для скроллинга веб-страниц, перемотки видео, музыки и не только. Основные клавиши при это кастомизируемые, то есть их кликающий механизм и колпачки при желании можно изменить. При этом LED-подсветка каждой кнопки останется.

"Я хотел создать радикальный дизайн, который на первый взгляд мало что рассказывает и может показаться чуждым, но при этом сохранит всю функциональность, важную для поклонников механических клавиатур", - сказал Агарков.

На текущий момент Icebreaker все еще находится в разработке. Предполагается, что финальная версия клавиатуры получит возможность беспроводного подключения и будет оборудована аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Когда устройство поступит в продажу и сколько будет стоить, не сообщается.

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