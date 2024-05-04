Созданы компакт-диски емкостью 200 терабайт

Исследователи из Шанхайского университета науки и технологий разработали оптический компакт-диск (CD), на который можно записать около 1,6 петабита или 200 терабайт информации с обеих сторон. Статья опубликована в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для сравнения, современный диск Blue-ray формата позволяет хранить около 100 гигабайт данных. Таким образом, новый диск может заменить 2 тыс. Blue-ray-дисков.

Ученым удалось значительно увеличить емкость оптических дисков за счет архитектуры планарной трехмерной записи. В технологии используется высокопрозрачная однородная фоторезистивная пленка, которая покрыта специальным красителем, реагирующим на фемтосекундные лазеры. Это позволило упаковать сотни слоев в пространстве, куда раньше помещалось до четырех слоев.

По словам исследователей, еще одним плюсом их разработки стала долговечность - петабитные диски могут прослужить от 50 до 100 лет.

Авторы считают, что их открытие позволит сделать центры обработки данных значительно компактнее, снизив потребление тепла и энергии. Кроме того, новые диски вернут людям возможность хранить большие объемы ценной информации дома, не полагаясь на облачные технологии. Однако широкое внедрение петабитных дисков пока невозможно из-за отсутствия доступных устройств для их проигрывания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!