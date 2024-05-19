Экраны Samsung Galaxy S24 Ultra и Xiaomi 14 Ultra сравнили на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал на своей странице в китайской соцсети Weibo фотографии со сравнением экранов смартфонов Xiaomi 14 Ultra и Samsung Galaxy S24 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вскоре после выхода Samsung Galaxy S24 Ultra соцсети заполонили фотографии смартфона и восторженные отзывы пользователей о работе специального антибликового покрытия на экране устройства. Новый Xiaomi 14 Ultra получил аналогичную технологию, однако, как показал Digital Chat Station, у Samsung покрытие намного эффективнее.

Разница между двумя смартфонами заметна как на заблокированном экране, так и при демонстрации одинаковых изображений на включенном дисплее. В первом случае экран Samsung имеет более черный цвет, тогда как у Xiaomi он уходит в серые оттенки и дает отражения, чего нет на Samsung. При включенном экране цвета на Samsung Galaxy S24 Ultra намного насыщеннее, а на поверхности незаметны блики и отражения.

Таким образом, антибликовое покрытие экрана Samsung Galaxy S24 Ultra все еще удерживает лидерство по эффективности и качеству работы.

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