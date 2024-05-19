Apple откажется от бренда Apple ID

Компания Apple планирует ребрендинг Apple ID. Сервис будет переименован в Apple Account, сообщает портал MacRumors со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, Apple Account может появиться уже в этом году, вероятнее всего, с релизом iOS 18 и macOS 15 осенью. Вместе с тем будут обновлены фирменные приложения и сервисы Apple, которые будут отображать новое название. Отмечается, что даже сейчас в некоторых документах и на сайте встречается формулировка Apple Account (Учетная запись Apple).

Источник также допускает, что ребрендинг все еще находится под вопросом. Например, Apple во времена внутреннего тестирования своей гарнитуры Vision Pro использовала три разных названия операционной системы - realityOS, xrOS и visionOS. До финального варианта дошло последнее название.

Apple ID - это учетная запись, которая позволяет пользователям гаджетов и сервисов Apple получать доступ к iCloud и App Store. С помощью Apple ID пользователи могут покупать приложения и музыку, синхронизировать данные между устройствами и совершать покупки в интернет-магазине Apple.

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