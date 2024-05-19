Названы самые мощные среднебюджетные смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг производительности субфлагманских смартфонов, в котором первое место занял Redmi K70E, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидер топа набрал 1,4 млн баллов. Смартфон оснащен чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Он был представлен в конце ноября 2023 года и уже несколько месяцев удерживает лидерство в списке лучших субфлагманов по версии AnTuTu.

В тройку лучших также попали Realme GT Neo5 SE (1,15 млн баллов) и Redmi Note 12 Turbo (1,13 млн). За производительность в них отвечает чип Snapdragon 7+ Gen 2. В подборку также попали Oppo Reno11 5G (1 млн), iQOO Z8 (954 тыс.), iQOO Neo7 SE (952 тыс.), Redmi Note 12T Pro (892 тыс.), OnePlus Ace Racing Edition (885 тыс.), Redmi K60E (879 тыс.) и Realme GT Neo3.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!