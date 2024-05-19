Google начнет помечать сайты и контент на нем пометкой спама

Google объявила о новых мерах по борьбе со спамом в своей поисковой системе. Компания ужесточила критерии качества контента и расширила определение спама, чтобы исключить из выдачи сайты, которые не предоставляют полезной информации пользователям, сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Google улучшили алгоритмы, чтобы лучше распознавать и фильтровать контент, который создан не для людей, а для манипуляции ранжированием. Такой контент часто содержит повторяющиеся или нерелевантные ключевые слова, скрытый текст, перенаправления и другие техники, которые нарушают правила Google. Ожидается, что такие улучшения позволят снизить долю спама в поисковой выдаче на 40%.

Кроме того, Google ввела две новые категории спама, которые будут отслеживаться и удаляться из поиска. Первая касается контента, который размещается на доверительных сайтах, но не соответствует их тематике или качеству. Например, если на образовательном сайте появляется статья о кредите до зарплаты, которая не имеет отношения к образованию. Такой контент может вводить пользователей в заблуждение и злоупотреблять их доверием. Такой контент будет помечен как спам с 5 мая.

Вторая категория спама связана с доменами, которые истекли и были заново зарегистрированы с целью размещения низкокачественного или неоригинального контента. Например, если пользователь создает новый сайт с плохим контентом и размещает его на старом домене, который раньше принадлежал авторитетному сайту. Таким образом, он пытается обмануть поисковую систему и пользователей. Такие сайты также будут считаться спамом и терять свои позиции в поиске.

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