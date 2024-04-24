Apple отказалась от выпуска фирменных экологичных чехлов

Компания Apple прекратит производство своих фирменных экологичных аксессуаров FineWoven. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Kosutami.

В прошлом году Apple отказалась от продажи кожаных чехлов для iPhone, ремешков для смарт-часов и других аксессуаров, стремясь сделать свою продукцию более экологически чистой. Вместо этого Apple представила материал FineWoven, который на 68% состоит из переработанных материалов.

Однако пользователи не оценили аксессуары FineWoven в основном из-за их недолговечности. Чехлы FineWoven для iPhone 15 оказались легко царапающимися по сравнению с традиционными кожаными кейсами. Кроме того, аксессуары FineWoven не самые дешевые: чехол для смартфона стоит $59, а ремешок для Apple Watch - $99.

В результате Apple решила отказаться от FineWoven из-за недолговечности аксессуаров. Все производственные линии FineWoven были остановлены и демонтированы, и Apple перешла на другой материал. Какой именно - неизвестно, но уточняется, что это не кожа.

Скорее всего, новые аксессуары будут представлены на одной из предстоящих презентаций Apple в мае или сентябре.

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