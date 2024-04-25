На Apple подали в суд

Две организации по защите прав потребителей в Нидерландах подали иск к американской корпорации Apple из-за преднамеренного замедления ею работы смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация NOS.

По ее данным, организации Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation хотят, чтобы Apple компенсировала клиентам "ущерб, причиненный преднамеренным замедлением работы iPhone 6, 7 и SE". Устройства были выпущены в период с 2016 по 2018 год. Все их покупатели могут потребовать компенсацию, заполнив анкету, размещенную на сайтах организаций.

Как утверждают в Consumer Claim, Apple выпустила обновление программного обеспечения, которое снизило производительность телефонов и привело к проблемам с батареей. "В результате устройства стали работать медленнее или вовсе перестали функционировать должным образом, - отметили в организации. - И Apple не проинформировала об этом своих пользователей". Из-за этого многие покупатели были вынуждены преждевременно заменить батареи или даже сами смартфоны.

Защитники прав потребителей требуют компенсацию в размере €100 за каждое устройство. Сумма может быть выше для пользователей, которые заменили смартфоны.

Apple ранее признала, что замедляла работу iPhone. Однако в компании утверждают, что это делалось для того, чтобы предотвратить быструю разрядку аккумуляторов. В рамках аналогичного дела в США суд ранее обязал Apple выплатить компенсацию в размере $500 млн.

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