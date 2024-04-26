Xiaomi начала продавать дешевый 2K-монитор Redmi A27Q

Компания Xiaomi запустила в продажу новый бюджетный 27-дюймовый монитор Redmi A27Q 2025. Об этом сообщает портал ITHome, передает Day.Az.

Новинка предлагает IPS-экран диагональю 27 дюймов с разрешением 2K (2560х1440 пикселей) и частотой обновления изображения 100 Гц. Также заявляется 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, отображение 16,7 млн цветов, яркость до 250 нит, контрастность 1000:1 и задержка на уровне 6 мс. Благодаря таким характеристикам, монитор подойдет для работы, однако для игр этого может быть недостаточно.

Среди прочего отмечается возможность установки Redmi A27Q на сторонние крепления VESA, в том числе на кронштейны, возможность регулировки наклона, наличие разъемов Display Port 1.4 и HDMI, а также гарантии на три года.

Благодаря тонким рамкам по бокам монитор можно использовать в связки с другими для расширения рабочего пространства. По заявлениям производителя, угол обзора на матрице монитора Redmi составляет 178 градусов.

Xiaomi ценила Redmi A27Q 2025 в 749 юаней (около 9,5 тыс. руб.). Появится ли новинка в официальной российской рознице, не уточняется.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!