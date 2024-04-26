Король во всем? Обзор камерофона HONOR Magic6 Pro

Сегодня у нас на обзоре новый флагманский смартфон HONOR - Magic6 Pro, который была представлен на глобальном рынке в феврале на выставке MWC 2024, где собрал множество наград. К тому же, на сегодняшний день это первый смартфон 2024 года, получивший сразу 5 золотых наград рейтинга DXOmark.

Внешность - строгая

HONOR Magic6 Pro доступен в двух вариантах - в черном цвете и зеленом. Второй - с покрытием под экокожу. В черном цвете телефон смотрится строже, причем матовое стекло слабо восприимчиво к загрязнению.

Дактилоскопический сканер встроен в дисплей, есть громкие стереодинамики, инфракрасный порт для управления техникой и поддержка двух физических SIM (плюс еще есть eSIM). Magic6 Pro не боится воды, так как защищен по стандарту IP68. Металлическая рамка крепкая, а дисплей защищен крайне крепким стеклом HONOR NanoCrystal Shield.

Разрешение - высоченное, с переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц и каким-то невероятно высоким запасом яркости. Множество технологий защиты зрения тоже на месте. И о ШИМ можно не беспокоиться - мерцания нет, так что обладатели чувствительных глаз могут быть спокойны. Кроме того, производитель реализовал режим всегда включенного экрана Always-On-Display с отображением не только времени и даты.

Мощность - на максимуме

HONOR установил в Magic6 Pro топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 с мощной графикой и движком искусственного интеллекта. Это важно не столько для игр, сколько для продвинутых фото- и видеовозможностей смартфона. Во-вторых, отсыпали 12 ГБ быстрой оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

HONOR Magic6 Pro оснащен кремний-углеродной батареей второго поколения, что позволило получить емкость 5600 мАч при небольших габаритах самого аккумулятора. По автономности можно рассчитывать на три дня работы без подзарядки. Однако если будете много снимать, то зарядка потребуется быстрее.

Камера - топ

На момент написания обзора HONOR Magic6 Pro оставался лучшим камерофоном по версии авторитетного ресурса DxOMark.

Итак, у HONOR Magic6 Pro блок из трех основных камер. Первая - телефотокамера на 180 Мп с размером сенсора 1/1,49 дюйма, 2,5-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.6. Вторая - ультраширик на 50 Мп с углом 122 градуса и возможностью снимать супермакро на расстоянии 2,5 сантиметра. Третья - широкоугольная камера на 50 Мп с изменяемой диафрагмой f/1.4-f/2.0 и HDR-сенсором размером 1/1,3 дюйма. Алгоритмы широкоугольной камеры грамотно регулируют количество попадающего на матрицу света в разных сценариях, можно также положиться на автоматику, которая сама подберет оптимальные параметры съемки, включая выдержку и диафрагму.

Достоинства автоматики проявляются при миллисекундной съемке моментов в каких-нибудь быстрых событиях. Например, это может быть спортивное состязание, танец или гонки.

Отметим и 2,5-кратный оптический зум без потери качества. Отлично справляется и гибридный пятикратный зум - здесь аппаратной составляющей активно помогает ИИ.

Цена и доступность

В Азербайджане смартфон представлен в двух цветах - полночный черный в стеклянном исполнении и шалфейный зеленый в эко-кожаном исполнении задней крышки. Вариант по объему памяти один - 12/512 Гб.

С 26 апреля смартфон поступит в продажу с двойным бонусом - умные часы HONOR Watch 4 и брендовый кейс от HONOR. Смартфон можно будет приобрести за 2499.99 AZN в сети магазнов İrşad, Baku Electronics, Kontakt Home, Elit Optimal, Soliton, Umico и Music Gallerу.