Названы самые продаваемые смартфоны в Китае

В первом квартале 2024 года поставки смартфонов в Китае выросли на 6,5%, достигнув отметки 69,3 млн устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом стало известно из нового отчета аналитической фирмы IDC.

Поставки оказались выше, чем ожидалось, главным образом благодаря сильному росту Honor и Huawei, что также стимулировало рост общего рынка Android на 9,3% в годовом сопоставлении. С другой стороны, показатели Apple снизились на 6,6% за тот же период, поскольку она столкнулась с более жесткой конкуренцией. Кроме того, Лунный Новый год стимулировал спрос на устройства начального и среднего класса.

Компания Honor, как отметил старший аналитик отдела исследований клиентских систем IDC China Артур Го, поднялась на первое место благодаря обширному портфолио продуктов и серии Magic 6 с популярными функциями искусственного интеллекта. Вместе с тем обороты набрала и Huawei, хотя потенциал компании ограничивается поставками комплектующих с использованием американских технологий.

На текущий момент топ-5 брендов на китайском рынке выглядит следующим образом: Honor (17,1%), Huawei (17%), Oppo (15,7%), Apple (15,6%), Vivo (14,6%). Остальные 20,1% между собой распределили другие бренды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!