В сеть слили цену неанонсированного планшета Google

В 2024 году Google выпустит фирменный планшет Pixel Tablet, который от предыдущей модели будет отличаться как минимум отсутствием док-станции с колонкой в комплекте. Вместе с тем журналисты GSMArena выяснили и стоимость нового устройства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что в странах Европейского Союза Pixel Tablet 2024 года будет продаваться по цене €446 за версию на 128 ГБ и €553 за конфигурацию с 256 ГБ. Получается, в рублях по курсу на 26 апреля 2024 года новинка будет стоить примерно 44 тыс. и 55 тыс. соответственно. Данные цены не включают в себя НДС, который, например, в Германии составляет 19%.

Отдельно от планшета Google в этом году представит и Bluetooth-клавиатуру для него. По данным GSMArena, за аксессуар европейские ретейлеры будут просить €89 или примерно 8,8 тыс. руб. по курсу на момент публикации новости.

Релиз и Pixel Tablet, и клавиатуры для него, скорее всего, состоится в октябре 2024 года. Однако анонс или тизер новинок может случиться уже на конференции разработчиков Google I/O, которая пройдет 14 мая.

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