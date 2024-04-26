Пользователи массово жалуются на рекламу в Windows после обновления

Microsoft выпустила обновление для Windows 11, после установки которого пользователи начали массово жаловаться на появление рекламы в меню "Пуск". Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление имеет номер сборки KB5036980. Его релиз состоялся 23 апреля 2024 года. На текущий момент апдейт является необязательным, однако, как считают в The Verge, со временем Microsoft сделает его принудительным.

После установки KB5036980 реклама появляется в разделе "Рекомендации" в меню "Пуск". Реклама представляет собой иконки приложений, которые Microsoft предлагает опробовать пользователям. В частности, IT-корпорация продвигает таким способом менеджер паролей 1Password. В Microsoft считают, что новая функция позволит многим людям открыть для себя "новые замечательные программы".

"Microsoft экспериментирует с рекламой внутри Windows более 10 лет. Рекламные вставки уже присутствуют на экране блокировки и в меню "Пуск" Windows 10, поэтому неудивительно, что баннеры появятся и в Windows 11", - отметили в The Verge.

Хотя после обновления реклама в меню "Пуск" включается автоматически, ее можно отключить в настройках персонализации интерфейса Windows 11.

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