Apple ускорила переговоры с OpenAI и Google о включении в iPhone ИИ

Apple активно ведет переговоры с ведущими компаниями в области искусственного интеллекта в лице OpenAI и Google с целью интеграции технологий искусственного интеллекта в свою предстоящую операционную систему iOS 18.

Новая версия системы будет представлена в рамках Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) в июне, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Apple стремится обеспечить высокий уровень конфиденциальности данных при интеграции ИИ-функций в свои устройства. Использование встроенного нейронного движка и развитых языковых моделей позволит компании достичь этой цели.

Несмотря на активное обсуждение с OpenAI, Apple еще не определилась с окончательным выбором партнеров для реализации своего амбициозного проекта. В итоге, возможно, будет выбран другой разработчик ИИ-технологий.

Кроме того, переговоры ведутся и с Google для внедрения в гаджеты Apple чат-бота Gemini. Однако детали соглашения, включая условия договора, брендинг и интеграцию ИИ в устройства, пока еще не утверждены.

Ожидается, что на конференции WWDC Apple представит iOS 18 и доступ к бета-версии разработчикам. Однако полноценный релиз новой версии ОС состоится с выходом iPhone 16 в сентябре.