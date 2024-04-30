Apple отложила выход шлема Vision Pro 2

Apple не планирует выпускать версию гарнитуры Vision Pro второго поколения до конца 2026 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый информационный бюллетень Power On известного инсайдера и корреспондента издания Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гурман написал, что новая версия дорожной карты Apple Vision Pro "в настоящее время не предусматривает выпуск модели второго поколения до конца 2026 года". При этом в феврале 2024 года он предполагал, что в лучшем случае Vision Pro 2 будет представлена спустя 18 месяцев после релиза оригинального устройства, то есть летом 2025 года.

По словам источников Гурмана, Apple все еще пытается найти способ вывести на рынок более дешевую версию устройства. При этом значительных достижений в решении этой задачи компания не достигла.

Новый отчет Гурмана перекликается с прогнозом другого известного инсайдера Минга-Чи Куо. В феврале этого года он заявил, что, по его мнению, новые модели Vision Pro со значительными изменениями поступят в массовое производство не раньше 2027 года.

Не исключено, что планы Apple изменятся после выхода Vision Pro в других странах. Ожидается, что в ряде регионов вроде Китая и Великобритании новинка поступит в продажу до конференции WWDC 24, начало которой запланировано на 10 июня.

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