Браузер Arc стал доступен для пользователей Windows 11

После нескольких месяцев бета-тестирования The Browser Company наконец выпустила официальную версию браузера Arc 1.0.1 для пользователей Windows 11, которым уже не нужно записываться в список ожидания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, Arc в настоящее время поддерживает только Windows 11. Тем, кто использует Windows 10, придется немного дольше ждать. Есть также хорошие новости для пользователей компьютеров Windows на базе ARM, поскольку в будущем разработчики планируют выпустить версию Arc для ARM64. Интересно, что версия Arc для Windows использует язык программирования Swift от Apple, аналогичный версии для macOS. Это позволяет браузеру использовать некоторый основной код совместно со своим аналогом для Mac.

Arc получил уникальный интерфейс с боковой панелью, на которой размещены такие функции, как вкладки, библиотека, мольберты и заметки, архивированные вкладки и не только. Он также получил некоторые инновационные функции, такие как возможность переименовывать вкладки, просматривать ссылки перед их открытием и делать заметки в браузере.

При этом Arc требует обучения из-за нового дизайна и использования сочетаний клавиш. Некоторые уже называют Arc "заменой Chrome", как например авторитетное издание The Verge в своём обзоре. Сами разработчики используют цитату из обзора "Arc - это замена Chrome, которую я так долго ждал" на своём сайте.