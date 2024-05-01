Microsoft создаст свой первый центр обработки данных в Таиланде. Об этом сообщила газета Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы инвестируем в наш первый в Таиланде центр обработки данных. У Таиланда есть невероятная возможность построить будущее, основанное на цифровых технологиях и искусственном интеллекте", - сказал гендиректор корпорации Сатья Наделла на IT-форуме в Бангкоке.

Источник издания сообщил, что центр обработки данных будет расположен в "Восточном экономическом коридоре", который охватывает восточную часть побережья Сиамского залива. Инвестиции оцениваются в размере $1 млрд.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин отметил важность этих инвестиций в связи с реализацией правительственной инициативы Ignite Thailand, которая фокусируется на таких ключевых областях, как цифровая экономика, финансовые, оздоровительные и медицинские технологии. "Наше видение Ignite Thailand 2030 направлено на достижение статуса страны как регионального центра цифровой экономики, что значительно расширит наши возможности в области инноваций и исследований, а также укрепит наш кадровый потенциал в технологическом секторе", - сказал он.

Согласно исследованию консалтинговой фирмы Kearney, к 2030 году доля искусственного интеллекта в валовом внутреннем продукте Юго-Восточной Азии может составить около $1 трлн, причем порядка $366 млрд от этой суммы придется на Индонезию.

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