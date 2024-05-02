LG выпустила дорогой изогнутый монитор для геймеров с яркостью 1300 нит

Игровой монитор получил разрешение 3440×1440 пикселей, соотношение сторон 21:9 и кривизну 800R. Показатель яркости в стандартном и максимальном режиме составляет 275 и 1300 нит соответственно. Также заявлен охват до 98,5% цветовой гаммы DCI-P3, поддержка HDR10, наличие матового антибликового покрытия и защиты, снижающей риск выгорания пикселей и продлевающей срок службы монитора.

Среди прочих характеристик экрана отмечается работа матрицы при частоте 240 Гц, а также время отклика всего 0,03 мс. Геймеры оценят встроенный счетчик FPS и динамическую синхронизацию действий, что минимизирует задержку ввода, поддержку Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, а также функций PBP и PIP.

Монитор оснащен разъемами Display Port 1.4 и HDMI 2.1 для подключения к компьютерам и игровым консолям, а также 4-полосным 3,5-мм разъемом для наушников. LG UltraGear 45GS95QE уже доступен на китайском рынке по цене в 10 тыс. юаней.

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