Журналисты рассекретили характеристики дешевого Samsung Galaxy F55 5G

В ближайшие дни Samsung представит в Индии новый бюджетный смартфон Galaxy F55 5G. Как пишет GizmoChina, накануне презентации в сети появились промо-материалы южнокорейского IT-гиганта, которые раскрыли все основные характеристики устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно отчету, Samsung Galaxy F55 5G оснащен задней панелью из веганской кожи, которая успешно прошла множество строгих испытаний, в том числе на устойчивость к экстремальным температурам, воздействие косметики, солнечных лучей и морской воды. Устройство будет доступно в двух цветах: Raisin Black и Apricot Crush.

Что касается технических характеристик, Galaxy F55 5G будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED+ Infinity-O с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Под "капотом" расположится процессор Snapdragon 7 Gen1.

Устройство также получит тройную камеру на задней панели, включающую основной датчик на 50 МП, 8 МП и 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП для высококачественных селфи. Заявлены такие опции, как улучшенная ночная фотография и видео Super HDR. Кроме того, сообщается об аккумуляторе емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Galaxy F55 5G будет представлен в Индии в трех конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цена - от 27 тыс. рупий, что по курсу на 3 мая 2024 года равно примерно 550 AZN.

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