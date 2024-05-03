Siri разучилась отвечать на простейший вопрос

Голосовой помощник Siri от Apple, встроенный в умные колонки Home Pod, разучился отвечать на вопрос "Который час".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом со ссылкой на личные наблюдения сообщает редакция издания MacRumors.

По данным журналистов, Siri перестала определять время в течение последних 24 часов. Если попросить голосовой ассистент в колонке озвучить актуальное время, вместо выполнения задачи она сообщит об обнаружении нескольких ответов на вопрос в интернете. Для ознакомления с ними Siri попросит пользователя открыть свой iPhone.

В MacRumors считают, что ошибка возникла на стороне сервера Apple, поэтому, скорее всего, она будет быстро устранена. А пока, чтобы узнать время от Siri на HomePod без необходимости переключения на iPhone, журналисты рекомендовали указать в настройках колонки свое местоположение вручную.

"Siri уже давно высмеивают за то, что она не понимает запросы и не предоставляет ожидаемую информацию, а небольшие ошибки, подобные этой, немного смущают, поскольку Apple готовится к крупному обновлению искусственного интеллекта", - добавили в MacRumors.

Подробности об ИИ-функциях Siri, скорее всего, будут объявлены на конференции разработчиков WWDC, которая запланирована на 10 июня 2024 года.

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