iPhone 15 и 15 Plus оказались непопулярными смартфонами Apple

Согласно последнему отчету Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), iPhone 15 и 15 Plus оказались менее популярными в США, чем смартфоны Apple предыдущего поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

На iPhone 15 Pro‌ и Pro Max пришлось 22% и 23% соответственно от всех проданных смартфонов Apple в первом квартале 2024 года. В свою очередь iPhone 15 занял 14% рынка, а 15 Plus - 9%. Примечательно, что на базовый iPhone 14 также пришлось 14% от всех продаж.

Статистика CIRP говорит о низкой популярности новых iPhone 15 и 15 Plus не только в 2024 году, но и относительно успеха предыдущих моделей в первом квартале прошлого года. Так, в первом квартале 2023-го на базовый iPhone 14 пришлось 19% от всех продаж, а на 14 Plus - 10%. То есть спустя полгода со старта продаж iPhone 14 и 14 Plus оказались популярнее iPhone 15 и 15 Plus на 5% и 1% соответственно.

Любопытно, что, по данным CIRP, в США по-прежнему большой популярностью пользуются более старые смартфоны Apple. Так на iPhone SE, iPhone 13 и iPhone 13 mini в первом квартале 2024 года пришлось 5%, 9% и 1% от всех проданных iPhone соответственно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!