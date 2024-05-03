Создана беззвучная и дорогая клавиатура, на создание которой ушло 5 лет

Энтузиаст Райан Норбауэр создал собственную клавиатуру Seneca, которая благодаря электроемкостной технологии и уникальным стабилизаторам обеспечивает практически бесшумное использование.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Seneca отличается не только своими техническими характеристиками, но и дизайном, выполненным в минималистичном ретро-стиле с использованием трех цветовых решений для клавиш. При этом в клавиатуре нет цифрового блока.

По словам Норбауэра, стабилизаторы клавиш являлись одной из самых частых и нерешенных проблем в индустрии, однако его разработка призвана исправить это. Для создания своей клавиатуры и механизма клавиш инженер потратил пять лет и большую сумму личных средств.

Ожидается, что Seneca поступит в продажу летом текущего года по цене в $3,4 тыс. (около 5780 AZN) - такая цена оправдана сложностью механизмов под каждой клавишей и долгой разработкой клавиатуры, у которой, как заверяет Норбауэр, нет аналогов.

Одной из самых дорогих клавиатур в мире является представленная в 2020 году ADATA XPG Golden Summoner с 24-каратным золотым покрытием, которая стоит $10 тыс. (около 17000 AZN).

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