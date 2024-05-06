Apple готовится к выпуску первого iPhone Slim

Согласно последним слухам, Apple планирует значительно обновить дизайн и характеристики своих смартфонов в линейке iPhone 17, которая выйдет на рынок в следующем году. Сообщается, что компания заменит модель Plus на новую iPhone 17 Slim. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам аналитика Джеффа Пу из Haitong International Securities, все модели iPhone 17 будут оснащены улучшенной фронтальной камерой, а также меньшим Dynamic Island для iPhone 17 Pro Max. Кроме того, он сообщил, что Apple может использовать новейшую технологию "металлинз" для датчика близости, чтобы уменьшить размер сенсора Face ID.

В соответствии с этими слухами, линейка iPhone 17 будет включать четыре модели: iPhone 17 (6,1-дюймовый дисплей), iPhone 17 Slim (6,6-дюймовый дисплей), iPhone 17 Pro (6,3-дюймовый дисплей), iPhone 17 Pro Max (6,9-дюймовый дисплей).

Пу также сообщил, что iPhone 17, iPhone 17 Slim и iPhone 17 Pro будут иметь более сложный алюминиевый корпус, в то время как iPhone 17 Pro Max сохранит титановую конструкцию.

В плане производительности и спецификаций, по данным Инсайдера, iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут оснащены 8 ГБ ОЗУ и чипом A18 или A19, в то время как iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут иметь 12 ГБ ОЗУ и чип A19 Pro.

Наконец, все четыре модели iPhone 17 будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой, что является значительным улучшением по сравнению с текущими 12 мегапикселями, используемыми Apple. Эту информацию также подтверждает известный аналитик Минги-Чи Куо.

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