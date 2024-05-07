Nintendo объявит о новой консоли

Японский гигант игровой индустрии - компания Nintendo - объявит о своей новой консоли, которая будет "преемницей" Nintendo Switch, до апреля 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент японской корпорации Сюнтаро Фурукава.

"Мы сделаем объявление о преемнице Nintendo Switch в течение этого финансового года (завершается 31 марта 2025 года - прим. ТАСС)", - написал Фурукава на странице Nintendo в X (ранее Twitter). Он предупредил, что в ходе ближайшей презентации, известной под названием Nintendo Direct, которая намечена на июнь, никаких подробностей о новой приставке озвучено не будет.

Запущенная в 2017 году Nintendo Switch продолжает оставаться флагманской консолью японской игровой компании. К 2023 году по всему миру было продано по крайней мере 139 млн приставок - это третий по величине результат за всю историю игровых консолей вслед за PlayStation 2 (155 млн) и Nintendo DS (154 млн).

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