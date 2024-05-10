Apple извинилась за рекламу нового планшета, которая вызвала недовольство в сети

Apple извинилась за рекламный ролик нового iPad Pro, в котором под гидравлическим прессом уничтожаются различные музыкальные инструменты и предметы искусства, превращаясь в планшет. Об этом сообщает портал Ad Age, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен принес свои извинения, заявив, что компания стремится создавать продукты, стимулирующие творчество, но признал, что эта реклама "не достигла поставленной цели". В связи с этим Apple отменила планы по трансляции этого ролика на телевидении.

Необычный рекламный ролик вызвал негодование не только среди пользователей, но и в творческих кругах. Известный актер Хью Грант охарактеризовал рекламу как "уничтожение человеческого опыта", а режиссер Рид Морано призвал генерального директора Apple Тима Кука внимательно отнестись к критике.

Концепция рекламы заключалась в том, чтобы показать, что iPad Pro может быть использован для просмотра фильмов, прослушивания и создания музыки, чтения, рисования, а также съемки видео и фотографий - что гаджет объединяет в себе все те уничтоженные инструменты.

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